Ситуація на Донбасі: бойовики лише раз порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Протягом поточної доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС, передає УНН.
"Протягом поточної доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Березове, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї", - йдеться у повдіомленні.
За даними пресцентру, "постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали".
"Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь", - йдеться у повдіомленні.
У пресцентрі також додали, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 2 гектарів території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.