Ситуация на участках разведения на начало нового года остается стабильной - штаб ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Ситуация на участках разведения войск в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины остается стабильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб штаба ООС.
"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ" Станица Луганская "осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 1854 пассажиров", - говорится в сообщении.
По информации штаба, представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
"На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", - говорится в сообщении.
Напомним, по информации штаба ООС 29 декабря ситуация на участках разведения войск в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины оставалась стабильной.