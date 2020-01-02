Ситуація на ділянках розведення на початок нового року залишається стабільною – штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Ситуація на ділянках розведення військ в районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України залишається стабільною. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено 1854 пасажирів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
"На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. тривають заходи щодо дотримання режиму тиші", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією штабу ООС 29 грудня ситуація на ділянках розведення військ в районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України залишалася стабільною.