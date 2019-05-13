Сытник еще не передал ГПУ письменные ответы на вопросы следователей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник еще не передавал Генеральной прокуратуре Украины письменные ответы на вопросы, которые ему задавали следователи во время допроса 10 мая. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
"Пока еще не передал материалы", - ответил Лысенко на вопрос, передал ли директор НАБУ Артем Сытник письменные ответы на вопросы, которые ставились во время допроса 10 мая.
Напомним, Генпрокуратура вызвала директора НАБУ Артема Сытника на допрос на 10 мая.
По данным ГПУ, Артема Сытника вызвали для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.
Как сообщал УНН, допрос Сытника по сути не состоялся. По словам представителя ГПУ Андрея Лысенко, он выслушал только вопросы и сказал, что будет готовить письменные ответы.