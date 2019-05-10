Допит Ситника по суті не відбувся – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Сьогодні Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник на допиті в Генпрокуратурі взяв паузу для збору необхідних йому документів. Про це журналістам повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Він (Артем Ситник –ред.) вислухав тільки питання і сказав, що буде готувати письмові відповіді, буде власноруч записувати, і готувати відповідні документи", - сказав Лисенко
Також, за його словами, директор НАБУ в даний час при постановці будь-яких питань буде користуватися таким правом.
Як повідомляв УНН, Ситник прийшов на допит до ГПУ.
Нагадаємо, Артема Ситника викликали для допиту як свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою ст.365 КК України.
Як повідомляв УНН, у ГПУ підтвердили виклик Ситника на допит.