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Допит Ситника по суті не відбувся – ГПУ

Допит Ситника по суті не відбувся – ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Сьогодні Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник на допиті в Генпрокуратурі взяв паузу для збору необхідних йому документів. Про це журналістам повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"Він (Артем Ситник –ред.) вислухав тільки питання і сказав, що буде готувати письмові відповіді, буде власноруч записувати, і готувати відповідні документи", - сказав Лисенко

Також, за його словами, директор НАБУ в даний час при постановці будь-яких питань буде користуватися таким правом.

Як повідомляв УНН, Ситник прийшов на допит до ГПУ

Нагадаємо, Артема Ситника викликали для допиту як свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою ст.365 КК України.

Як повідомляв УНН, у ГПУ підтвердили виклик Ситника на допит.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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