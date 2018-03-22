Сытник прокомментировал информацию о прослушивании руководителя САП

"Проанализируйте информацию, которая появляется каждый день: начиная от того, что я кого-то убивал и захватывал какие-то земли во Львовской области. Это - элемент медийной войны против антикоррупционных органов", - сказал он.

По словам А.Сытника, нынешняя ситуация не повлияла на сотрудничество двух учреждений.

"Прокуроры и детективы работают вместе. Если вы обратили внимание, за последние два дня мы завершили пять уголовных производств, причем достаточно известных. От себя могу сказать, что я сделаю все, чтобы независимость НАБУ, на которую постоянно соблазняется власть, будет защищена, потому что пишут, что она под угрозой", - заявил А.Сытник.

На вопрос, выясняли ли вместе с головой САП Назаром Холодницким, кто мог организовать прослушивание, и кому это выгодно, директор НАБУ Артем Сытник ответил, что об этом следует спрашивать "у тех ресурсов, кто это распространяет".

Напомним, в НАБУ заявили, что суды рассматривают только треть их дел.