Ситник прокоментував інформацію про прослуховування керівника САП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник назвав "елементом медійної війни проти антикорупційних органів" інформацію про прослуховування НАБУ кабінету керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Проаналізуйте інформацію, яка з’являється кожен день: починаючи від того, що я когось вбивав і захоплював якісь землі у Львівській області. Це – елемент медійної війни проти антикорупційних органів", – сказав він.
За словами А.Ситника, нинішня ситуація не вплинула на співпрацю двох установ.
"Прокурори і детективи працюють разом. Якщо ви звернули увагу, за останні два дні ми завершили п’ять кримінальних проваджень, причому достатньо відомих. Від себе можу сказати, що я зроблю все, щоб незалежність НАБУ, на яку постійно спокушається влада, буде захищена, бо пишуть, що вона під загрозою", - заявив А.Ситник.
На запитання, чи з’ясовували разом з головою САП Назаром Холодницьким, хто міг організувати прослуховування, і кому це вигідно, голова НАБУ Артем Ситник відповів, що про це слід питати "у тих ресурсів, хто це розповсюджує".
Нагадаємо, у НАБУ заявили, що суди розглядають лише третину їхніх справ.