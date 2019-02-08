Сытник обещает вернуть государству 9 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Государству могут вернуть минимум 9 миллиардов гривен, если суды вынесут приговоры по делам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"По меньшей мере 9 млрд грн могут быть возвращены государству после вынесения приговоров суда по делам НАБУ и САП, но, к сожалению, в связи с тем, что дела в судах пока не рассматриваются, эти деньги являются недейственным активом, который есть только потенциально полезным для государства", - отметил директор НАБУ.
По его словам, сейчас из 28 дел, направленных во втором полугодии 2018 году до суда, только в 8 случаях судьи начали рассмотрение по существу, другие дела до сих пор находятся на стадии подготовительного заседания. За последние 6 месяцев 2018 44 лицам сообщено о подозрении в коррупционных преступлениях, а о 61 подозреваемого завершили расследование.
Также чиновник заявил, что во втором полугодии 2018 юристы НАБУ добились признания недействительными 94 сделок на общую сумму более 4,77 млрд грн.
При этом он добавил, что эта ситуация разрешится, когда антикоррупционный суд начнет свою работу в Украине. Пока же в 2018 году в ходе расследований НАБУ было возвращено 200 млн грн.
Напомним, среди 176 дел, переданных НАБУ и САП в суд по состоянию на конец 2018, подготовительное заседание не состоялось в 46.