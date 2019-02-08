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Ситник обіцяє повернути державі 9 мільярдів гривень

Ситник обіцяє повернути державі 9 мільярдів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Державі можуть повернути щонайменше 9 мільярдів гривень, якщо суди винесуть вироки у справах Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Щонайменше 9 млрд грн можуть бути повернуті державі після винесення вироків суду у справах НАБУ і САП, але, на жаль, у зв’язку із тим, що справи в судах поки що не розглядаються, ці гроші є недієвим активом, який є тільки потенційно корисним для держави", - зазначив директор НАБУ.

За його словами, наразі із 28 справ, скерованих у другому півріччі 2018 року до суду, лише у 8 випадках судді розпочали розгляд по суті, інші справи й досі перебувають на стадії підготовчого засідання. За останні 6 місяців 2018 року 44 особам повідомлено про підозру у корупційних злочинах, а стосовно 61 підозрюваного завершили розслідування.

Також чиновник заявив, що у другому півріччі 2018 року юристи НАБУ домоглися визнання недійсними 94 угод на загальну суму понад 4,77 млрд грн.

При цьому він додав, що ця ситуація вирішиться, коли антикорупційний суд почне свою роботу в Україні. Наразі ж в 2018 році в ході розслідувань НАБУ було повернуто 200 млн грн.

Нагадаємо, з-поміж 176 справ, переданих НАБУ і САП до суду станом на кінець 2018 року, підготовче засідання не відбулося у 46.

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