Сырский поздравил с Днем Независимости бойцов в Донецкой области и вручил награды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский поздравил с Днем Независимости и наградил бойцов оперативно-тактических группировок «Лиман» и «Соледар», а также рассказал о работе с командирами бригад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Сырского.
Детали
"Работал на основных направлениях действий наших войск в ОТГ «Лиман» и «Соледар». Главная цель — изучение оперативной обстановки непосредственно в районах ведения боевых действий, изучение проблемных вопросов, чтобы принимать соответствующие меры по их решению",- отметил Сырский
Генерал-полковник сообщил, что отработали актуальные задачи с командирами бригад, оперативно-тактических группировок, скорректировали сроки и порядок их выполнения.
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"Конечно, встретился с нашими воинами, которые отличились в боях с противником, поздравил их с Днем Независимости, вручил награды, ценные подарки и сертификаты на денежные вознаграждения, поблагодарил за мужество, стойкость и героизм! Продолжаем выполнять боевые задачи! Слава Украине!", - добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 32-й годовщиной независимости Украины, и поблагодарил украинских военных, их семьи, учителей, врачей и медиков за то, что помогают приближать победу нашего государства.
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