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Сирський привітав з Днем Незалежності бійців на Донеччині та вручив нагороди

Сирський привітав з Днем Незалежності бійців на Донеччині та вручив нагороди

Київ • УНН

 • 526663 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський привітав з Днем Незалежності та нагородив бійців оперативно-тактичних угруповань «Лиман» і «Соледар», та розповів про роботу з командирами бригад. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Сирського.

Деталі

"Працював на основних напрямках дій наших військ в ОТУ «Лиман» та «Соледар». Головна мета — вивчення оперативної обстановки безпосередньо в районах ведення бойових дій, вивчення проблемних питань, щоб вживати відповідні заходи щодо їх вирішення",- зазначив Сирський

Генерал-полковник повідомив, що відпрацювали актуальні завдання з командирами бригад, оперативно-тактичних угруповань, скорегували терміни та порядок їх виконання.

Цитата

"Звичайно, зустрівся з нашими воїнами, які відзначилися в боях з противником, привітав їх з Днем Незалежності, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди, подякував за мужність, стійкість та героїзм! Продовжуємо виконувати бойові завдання! Слава Україні!", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 32-ою річницею незалежності України, і подякував українським військовим, їх родинам, вчителям, лікарям та медикам за те, що допомагають наближати перемогу нашої держави.

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