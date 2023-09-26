Сырский показал работу минометчиков по оккупантам под Клещеевкой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал кадры боевой работы минометов по российским оккупантам в районе Клещеевки на Бахмутском направлении, пишет УНН.
Детали
"22-я ОМБр работает в окрестностях Клещеевки и уничтожает россиян минометным огнем", - говорится в подписи к видео Сырского в Telegram.
Напомним
Силы обороны Украины отбили пять атак российских войск в районе Клещеевки в Донецкой области.