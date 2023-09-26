Сирський показав роботу мінометників по окупантах під Кліщіївкою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав кадри бойової роботи мінометів по російських окупантах у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, пише УНН.
Деталі
"22-га ОМБр працює на околицях Кліщіївці та знищує росіян мінометним вогнем", - ідеться у підписі до відео Сирського у Telegram.
Нагадаємо
Сили оборони України відбили п'ять атак російських військ у районі Кліщіївки у Донецькій області.