Главнокомандующий Александр Сырский поздравил военнослужащих и работников Воздушных сил Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником, отметив, что украинские воины поражают союзников и партнеров своим опытом и скоростью, с которой они осваивают новейшие образцы западной военной техники. Об этом Сырский написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. В начале полномасштабной агрессии российские оккупанты были уверены, что первыми ракетными ударами они полностью уничтожили украинские воздушные силы. Но защитники украинского неба дали захватчикам мощный бой. Воины противовоздушной обороны с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии эффективно отражали ракетные атаки. Своими самоотверженными профессиональными действиями сорвали планы агрессора. Военнослужащие Воздушных сил стали настоящими народными героями. Недаром недавно один из центральных проспектов Киева был переименован в честь Воздушных сил - написал Сырский.

Он отметил, что Воздушные силы Вооруженных Сил Украины реформируются и совершенствуются прямо в горниле войны.

"Наши воины проходят стажировку и обмен опытом у лучших специалистов вооруженных сил стран НАТО. Украинские воины поражают наших союзников и партнеров своим опытом и скоростью, с которой они осваивают новейшие образцы западной военной техники. Руководство государства, Минобороны и командование Вооруженных Сил Украины прилагают немало сверхусилий для того, чтобы Воздушные силы модернизировались и получали новые образцы вооружения и военной техники. В частности, и от наших международных партнеров и друзей", - добавил Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил ветеранов Воздушных сил, которые в первые часы полномасштабной вооруженной агрессии вернулись в ряды Вооруженных Сил Украины и стали на защиту украинского неба.

Склоняю голову в скорби по каждому украинскому защитнику и защитнице, которые навсегда остались в украинском небе... Вечная память и вечная слава Героям украинского неба. Спасибо каждому воину и работнику Воздушных Сил за храбрость, стойкость, жертвенность во имя украинского народа и за ежедневную неутомимую борьбу и труд, который приближает украинскую Победу. Особая моя благодарность тем, кто неутомимо, ежедневно готовит для российских оккупантов новые сюрпризы - утилизируя российские самолеты и ракеты - резюмировал Сырский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в День Воздушных сил заявил, что украинские воины уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов. Украина делает все, чтобы Воздушные силы смогли еще больше.