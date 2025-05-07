Сырский: с начала мая произошло более 1300 боев
Киев • УНН
С начала мая произошло более 1300 боевых столкновений с российскими оккупантами. Сирский поблагодарил подразделения Сил обороны за профессиональную боевую работу.
С начала мая у украинских военных было более 1300 боевых столкновений с российскими оккупантами, сообщил в среду Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.
С начала мая произошло уже более 1300 боевых столкновений с российскими оккупантами. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. С каждым уничтоженным захватчиком мы приближаем справедливый мир для Украины
Главком выразил благодарность "всем подразделениям Сил обороны за профессиональную боевую работу". "Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский и показал боевую работу.
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