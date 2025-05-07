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Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція
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Сирський: з початку травня відбулося понад 1300 боїв

Київ • УНН

 • 440 перегляди

З початку травня відбулося понад 1300 бойових зіткнень з російськими окупантами. Сирський подякував підрозділам Сил оборони за професійну бойову роботу.

Сирський: з початку травня відбулося понад 1300 боїв

Від початку травня українські військові мали понад 1300 бойових зіткнень з російськими окупантами, повідомив у середу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише УНН.

Із початку травня відбулося вже понад 1300 бойових зіткнень з російськими окупантами. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. З кожним знищеним загарбником ми наближаємо справедливий мир для України

- написав Сирський у Telegram.

Головком висловив вдячність "всім підрозділам Сил оборони за професійну бойову роботу". "Боротьба триває. Слава Україні!" - наголосив Сирський і показав бойову роботу.

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Юлія Шрамко

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