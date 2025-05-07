Сирський: з початку травня відбулося понад 1300 боїв
Київ • УНН
З початку травня відбулося понад 1300 бойових зіткнень з російськими окупантами. Сирський подякував підрозділам Сил оборони за професійну бойову роботу.
Від початку травня українські військові мали понад 1300 бойових зіткнень з російськими окупантами, повідомив у середу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише УНН.
Із початку травня відбулося вже понад 1300 бойових зіткнень з російськими окупантами. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. З кожним знищеним загарбником ми наближаємо справедливий мир для України
Головком висловив вдячність "всім підрозділам Сил оборони за професійну бойову роботу". "Боротьба триває. Слава Україні!" - наголосив Сирський і показав бойову роботу.
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