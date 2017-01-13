Сирийская армия обвинила Израиль в обстреле базы возле Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Правительственная сирийская армия обвинила Израиль в обстреле главной военной авиабазы под Дамаском, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщило сирийское военное командование 13 января, несколько израильских артиллерийских снарядов разорвались на территории базы к северо-западу от Дамаска.
В заявлении инцидент назвали "возмутительным нападением". В то же время о раненых или погибших военных не сообщают.
Израиль не подтвердил и не опроверг это сообщение.
Указанная авиабаза расположена в нескольких километрах от резиденции сирийского президента Башара Асада и в прошлом использовалась для нанесения ударов по антиправительственным силам в регионе Дамаска.