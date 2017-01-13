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Сирийская армия обвинила Израиль в обстреле базы возле Дамаска

Сирийская армия обвинила Израиль в обстреле базы возле Дамаска

Киев • УНН

 • 14743 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Правительственная сирийская армия обвинила Израиль в обстреле главной военной авиабазы под Дамаском, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщило сирийское военное командование 13 января, несколько израильских артиллерийских снарядов разорвались на территории базы к северо-западу от Дамаска.

В заявлении инцидент назвали "возмутительным нападением". В то же время о раненых или погибших военных не сообщают.

Израиль не подтвердил и не опроверг это сообщение.

Указанная авиабаза расположена в нескольких километрах от резиденции сирийского президента Башара Асада и в прошлом использовалась для нанесения ударов по антиправительственным силам в регионе Дамаска.

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