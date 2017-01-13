Сирійська армія звинуватила Ізраїль в обстрілі бази біля Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Урядова сирійська армія звинуватила Ізраїль в обстрілі головної військової авіабази під Дамаском, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомило сирійське військове командування 13 січня, кілька ізраїльських артилерійських снарядів розірвалися на території бази на північний захід від Дамаска.
У заяві інцидент назвали "обурливим нападом". Водночас про поранених чи загиблих військові не повідомляють.
Ізраїль не підтвердив і не заперечив цього повідомлення.
Вказана авіабаза розташована за кілька кілометрів від резиденції сирійського президента Башара Асада і в минулому використовувалася для завдання ударів по антиурядових силах у регіоні Дамаска.