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Сирия тайно перевезла в москву две тонны наличных на четверть миллиарда долларов в 2018-2019 годах - FT

Сирия тайно перевезла в москву две тонны наличных на четверть миллиарда долларов в 2018-2019 годах - FT

Киев  •  УНН

 • 2284 просмотра

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В 2018-2019 годах режим Асада совершил 21 рейс с наличными в московский аэропорт «Внуково». Средства предназначались для депозитов в подсанкционных российских банках и оплаты услуг рф.

Власти Сирии в 2018-2019 годах переправили в москву две тонны наличных на 250 миллионов долларов. Деньги предназначались для депозитов в российских банках, находящихся под санкциями. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Financial Times обнаружила записи, свидетельствующие о том, что режим Асада, испытывая острую нехватку иностранной валюты, в 2018-2019 годах переправлял банкноты весом почти две тонны в 100-долларовых купюрах и 500-евро купюрах в московский аэропорт "Внуково", чтобы положить их на депозит в российские банки, которые попали под действие санкций.

Данные о российской торговле из сервиса экспортных данных Import Genius показывают, что 13 мая 2019 года в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет с грузом на сумму $10 млн в 100-долларовых купюрах, отправленных от имени центрального банка Асада.

В феврале 2019 года центральный банк доставил около 20 млн евро банкнотами номиналом 500 евро. Всего с марта 2018 года по сентябрь 2019 года был осуществлен 21 рейс с задекларированной стоимостью более $250 млн.

До 2018 года таких денежных переводов между центральным банком Сирии и российскими банками не было, согласно записям, которые ведутся с 2012 года.

Лицо, знакомое с данными сирийского центрального банка, сообщило, что до 2018 года валютные резервы были "почти нулевыми". Но из-за санкций банк был вынужден осуществлять платежи наличными, добавили они. По словам собеседника, он покупал пшеницу в России, оплачивал услуги по печати денег и "оборонные" расходы.

Башар Асад скрывается в России с семейным состоянием в десятки миллиардов долларов - СМИ15 дек. 2024, 17:11 • 24520 просмотров

Российские данные свидетельствуют, что регулярный экспорт из россии в Сирию - например, поставки защищенной бумаги и новых сирийских банкнот от российской государственной полиграфической компании "Гознак", а также партии запасных российских военных компонентов для Министерства обороны Сирии - происходил в годы до и после того, как большое количество банкнот было доставлено в москву.

Необычные переводы из Дамаска подчеркивают, что россия, ключевой союзник Асада, который оказал ему военную поддержку для продления его режима, стала одним из важнейших пунктов назначения для сирийской наличности, поскольку западные санкции вытеснили ее из финансовой системы.

Оппозиционные деятели и западные правительства обвиняют режим Асада в разграблении сирийских богатств и переходе к преступной деятельности для финансирования войны и собственного обогащения.

Поставки наличных денег в россию совпали по времени с тем, что Сирия стала зависимой от военной поддержки Кремля, в том числе от наемников группы Вагнера, а большая семья Асада начала скупать роскошную недвижимость в москве.

Бегство Асада в москву, когда повстанцы приблизились к Дамаску, даже разозлило некоторых бывших лоялистов режима, которые считают это доказательством того, что Асад руководствуется исключительно собственными интересами.

Отношения Сирии с москвой резко углубились после того, как российские военные советники поддержали военные усилия Асада, а российские компании были вовлечены в цепочку поставок ценных фосфатов в Сирию.

Сирийские повстанцы захватили склад наркотиков, которым предположительно руководит брат Башара Асада13 дек. 2024, 10:04 • 16668 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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