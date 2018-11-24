Синоптики рассказали, с какой погоды начнется следующая неделя

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В начале следующей недели в Украине ожидается снежная погода и гололедица на дорогах. Прогнозируется прирост снежного покрова на 8-15 см. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате влияния активного циклона днем ​​26 ноября и суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий", – говорится в сообщении.

Так, ожидается снег и мокрый снег, местами сильный снег, прирост снежного покрова составит 8-15 см. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах. В отдельных районах – налипание мокрого снега, гололед.

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"27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей", – проинформировали в ГСЧС.

Напомним, синоптик рассказала, которой будет погода в Украине на выходных. Так, в субботу ожидается морозная сухая погода, которая изменится потеплением и осадками в воскресенье. А на высокогорье Карпат с 25 по 27 ноября ожидают до 30 см снега.

По прогнозу украинских метеорологов, нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.

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