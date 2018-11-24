Синоптики розповіли, з якої погоди почнеться наступний тиждень

КИЇВ. 24 листопада. УНН. На початку наступного тижня в Україні очікується сніжна погода та ожеледиця на дорогах. Прогнозується приріст снігового покриву на 8-15 см. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.