Синоптики розповіли, з якої погоди почнеться наступний тиждень

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На початку наступного тижня в Україні очікується сніжна погода та ожеледиця на дорогах. Прогнозується приріст снігового покриву на 8-15 см. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов", – йдеться в повідомленні.

Так, очікується сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг, приріст снігового покриву складатиме 8-15 см. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах. В окремих районах – налипання мокрого снігу та ожеледь.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через ожеледицю у Києві травмувалися більше 20 дітей

"27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с. Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей", – проінформували у ДСНС.

Нагадаємо, синоптик розповіла, якою буде погода в Україні цими вихідними. Так, у суботу очікується морозна суха погода, яка зміниться потеплінням і опадами в неділю. А на високогір'ї Карпат з 25 по 27 листопада очікують до 30 см снігу.

За прогнозом українських метеорологів, нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.

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