Синоптики рассказали о погоде на выходные

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113061 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117471 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115924 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131984 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106783 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108780 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108666 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131966 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130723 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197079 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Синоптики рассказали о погоде на выходные

Синоптики рассказали о погоде на выходные

Киев  •  УНН

 • 22467 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Украине на выходных будет переменная погода - тогда как в субботу ожидается дождь и мокрый снег, в воскресенье - преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра, 11 января, в большинстве областей небольшой дождь и мокрый снег, днем в восточной части умеренные осадки, в последующие двое суток, 12-13 января, по всей стране преимущественно без осадков", - сообщили синоптики.

Ночью и утром 11 января местами туман; на дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, 13 января до 5° мороза, днем от 1° мороза до 6° тепла, завтра в южной части, послезавтра на Закарпатье и Прикарпатье 3-9° тепла.

Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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