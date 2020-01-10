Синоптики рассказали о погоде на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Украине на выходных будет переменная погода - тогда как в субботу ожидается дождь и мокрый снег, в воскресенье - преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра, 11 января, в большинстве областей небольшой дождь и мокрый снег, днем в восточной части умеренные осадки, в последующие двое суток, 12-13 января, по всей стране преимущественно без осадков", - сообщили синоптики.
Ночью и утром 11 января местами туман; на дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.
Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, 13 января до 5° мороза, днем от 1° мороза до 6° тепла, завтра в южной части, послезавтра на Закарпатье и Прикарпатье 3-9° тепла.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.