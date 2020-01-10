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Синоптики розповіли про погоду на вихідні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. В Україні на вихідних буде перемінна погода - тоді як у суботу очікується дощ та мокрий сніг, у неділю - переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра, 11 січня, в більшості областей невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у східній частині помірні опади, в наступні дві доби, 12-13 січня, по всій країні переважно без опадів", - повідомили синоптики.

Вночі та вранці 11 січня місцями туман; на дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 13 січня до 5° морозу, вдень від 1° морозу до 6° тепла, завтра у південній частині, післязавтра на Закарпатті та Прикарпатті 3-9° тепла.

Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.

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