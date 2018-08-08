Синоптики рассказали, где в Украине нельзя будет увидеть звездопад Персеиды

"Могу успокоить - облаков не будет. Только на Закарпатье местами может быть облачно, а большинство жителей Украины смогут его увидеть, если захотят, погода влиять не будет", - сообщили в гидрометцентре.



Напомним, ежегодно во второй половине лета Земля проходит сквозь поток обломков кометы Свифта-Туттля и поэтому уже к концу этой недели украинцы смогут увидеть звездопад Персеиды.



"Лучше всего наблюдать за этим явлением там, где темное небо. То есть, этот звездопад Персеиды, как и любой другой звездопад, надо наблюдать на самом темном звездном небе. Так, небо, скажем, в крупных мегаполисах, городах, где много уличных огней, оно является не благоприятным для наблюдения этого явления", - рассказал заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.



