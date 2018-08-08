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Синоптики розповіли, де в Україні не можна буде побачити зорепад Персеїди

Синоптики розповіли, де в Україні не можна буде побачити зорепад Персеїди

Київ • УНН

 • 29012 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Жителя Закарпаття можуть не побачити зорепад Персеїди, який відбуватиметься в Україні 11-13 серпня. На більшості частині України хмар не буде, тому зорепад можна буде побачити без проблем. Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

"Можу заспокоїти – хмар не буде. Лише на Закарпатті місцями може бути хмарно, а більшість жителів України зможуть його побачити, якщо захочуть, погода впливати не буде", - повідомили в гідрометцентрі.

Нагадаємо, щороку у другій половині літа Земля проходить крізь потік уламків комети Свіфта-Туттля і через це вже під кінець цього тижня українці зможуть побачити зорепад Персеїди.

"Найкраще спостерігати за цим явищем там, де найтемніше небо. Тобто, цей зорепад Персеїди, як і будь-який інший зорепад, треба спостерігати на щонайтемнішому зоряному небі. Так, небо, скажімо, у великих мегаполісах, містах, де багато вуличних вогнів, воно є не сприятливим для спостерігання такого явища", - розповів завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко.

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