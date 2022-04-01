Синоптики прогнозируют апрельские грозы и мокрый снег

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, завтра, 2 апреля, в западных и северных областях умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью и днем 5-10° тепла, на северо-западе страны 0-5° тепла; на остальной территории дожди, днем местами с грозами, температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19° тепла, на востоке, юго-востоке страны до 23°.

3 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла; на остальной територии дождь и мокрый снег, в южных и центральных областях местами значительные осадки; температура ночью и днем 3-8° тепла, на востоке и юго-востоке страны до 13°; 4 апреля прекращения осадков, дальнейшее снижение температуры на 3-5°.

2-3 апреля в южных, восточных, большинстве центральных областей порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра умеренный, местами значительный дождь.

Температура ночью и днем 5-10° тепла, в Киеве 6-8°.