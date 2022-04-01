Синоптики прогнозують квітневі грози та мокрий сніг

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, завтра, 2 квітня, у західних та північних областях помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура вночі та вдень 5-10° тепла, на північному заході країни 0-5° тепла; на решті території дощі, вдень подекуди з грозами, температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19° тепла, на сході, південному сході країни до 23°.

3 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях мокрий сніг, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла; на решті території дощ та мокрий сніг, у південних та центральних областях місцями значні опади; температура вночі та вдень 3-8° тепла, на сході та південному сході країни до 13°; 4 квітня припинення опадів, подальше зниження температури на 3-5°.

2-3 квітня у південних, східних, більшості центральних областей пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра помірний, місцями значний дощ.

Температура вночі та вдень 5-10° тепла, у Києві 6-8°.