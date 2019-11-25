Синоптики сообщили, какую погоду ожидать в Украине завтра

"Завтра в западных областях ночью и утром туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье днем 5-10° тепла, на остальной территории без осадков, температура ночью 0-6° мороза, на востоке страны до минус 9°, днем около 0°, в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 8-13°", - указали синоптики.

В среду в южных, восточных и большинстве центральных областей, в четверг в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами гололед, днем 28 ноября на Закарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, на западе и юге страны 4-10°.

Ветер в Украине восточный и юго-восточный, 5-12 м/с.

Напомним, украинцев предупредили о тумане и гололеде.