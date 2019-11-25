Синоптики сообщили, какую погоду ожидать в Украине завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На западе Украины во вторник, 26 ноября, ожидается туман, морось, на дорогах гололедица, на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха на большей части территории будет колебаться в районе 0 градусов, теплее - на Закарпатье и в Крыму. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в западных областях ночью и утром туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье днем 5-10° тепла, на остальной территории без осадков, температура ночью 0-6° мороза, на востоке страны до минус 9°, днем около 0°, в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 8-13°", - указали синоптики.
В среду в южных, восточных и большинстве центральных областей, в четверг в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами гололед, днем 28 ноября на Закарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, на западе и юге страны 4-10°.
Ветер в Украине восточный и юго-восточный, 5-12 м/с.
Напомним, украинцев предупредили о тумане и гололеде.