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Синоптики повідомили, якої погоди очікувати в Україні завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. На заході України у вівторок, 26 листопада, очікується туман, мряка, на дорогах ожеледиця, на решті території країни без опадів. Температура повітря на більшості території коливатиметься у районі 0 градусів, тепліше - на Закарпатті та у Криму. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра у західних областях вночі та вранці туман, мряка, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вдень 5-10° тепла; на решті території без опадів, температура вночі 0-6° морозу, на сході країни до мінус 9°, вдень близько 0°, в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°", - вказали синоптики.

У середу в південних, східних та більшості центральних областей, в четвер у західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, вдень 28 листопада на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів; температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 4-10°.

Вітер в Україні східний і південно-східний, 5-12 м/с.

Нагадаємо, українців попередили про туман і ожеледь.

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