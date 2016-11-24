Синоптики предупредили украинцев о тумане на дорогах

По прогнозам Укргидрометцентра, 25 ноября ночью и утром в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях местами туман, видимость 200-500 м.

В ГосЧС призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасного поведения, в частности на автодорогах.