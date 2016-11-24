Синоптики попередили українців про туман на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Завтра, 25 листопада вночі та вранці за прогнозами Укргідрометцентру деяких областях України очікується туман, видимість 200-500 м. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
За прогнозами Укргідрометцентру, 25 листопада вночі та вранці у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях місцями туман, видимість 200-500 м.
У ДСНС закликали громадян дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки, зокрема на автошляхах.