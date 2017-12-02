Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на западе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на западной части Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Утром и днем 2 декабря в Черновицкой, горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сильный мокрый снег, налипание мокрого снега", - сказано в сообщении.
При этом в Карпатах сегодня и завтра остается повышенная опасность схода лавин.
"2-3 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в субботу 2 декабря на большей части территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.