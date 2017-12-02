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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13456 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 92933 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на западе Украины

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на западе Украины

Киев  •  УНН

 • 12773 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на западной части Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Утром и днем ​​2 декабря в Черновицкой, горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сильный мокрый снег, налипание мокрого снега", - сказано в сообщении.

При этом в Карпатах сегодня и завтра остается повышенная опасность схода лавин.

"2-3 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в субботу 2 декабря на большей части территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.

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