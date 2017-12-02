Синоптики попередили про погіршення погодних умов на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Синоптики попередили про погіршення погодних умов на західній частині України, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Вранці та вдень 2 грудня в Чернівецькій, гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу", - сказано у повідомленні.
При цьому у Карпатах сьогодні і завтра залишається підвищена небезпека сходження лавин.
"2-3 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3-й рівень)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у суботу 2 грудня на більшості території України очікуються мокрий сніг і дощ.