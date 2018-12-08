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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Синоптики предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

Киев • УНН

 • 14959 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этих выходных 8-9 декабря будут фиксироваться преимущественно дискомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Синоптики предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этих выходных 8-9 декабря будут фиксироваться преимущественно дискомфортные погодные условия", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики подчеркнули, что во время дискомфортных погодных условий человек испытывает значительную нагрузку на терморегуляционные систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

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Возникает риск переохлаждения организма, большая или чрезмерная нагрузка механизма терморегуляции. Человек характеризует теплоощущения как "очень и очень холодно". Неблагоприятно сказывается на состоянии нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах организма. Возникает невнимательность, сонливость.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о "холодовой аллергии" в связи с морозами.

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