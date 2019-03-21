Синоптики предупредили о мокром снеге на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Следующая неделя в Украине начнется с небольшого дождя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"25 марта преимущественно без осадков, лишь в большинстве западных, Винницкой, днем и в Одесской и Николаевской областях небольшой дождь. 26 марта в Украине небольшой дождь, ночью (кроме юга) с мокрым снегом. Температура ночью от 5 ° тепла до 1 ° мороза , днем 6-12 ° тепла", - сообщили синоптики.
В Киевской области 25 марта преимущественно без осадков; 26 марта небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 6-11 ° тепла.
Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение.