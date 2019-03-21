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MIM-104 Patriot

Синоптики попередили про мокрий сніг наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Наступний тиждень в Україні почнеться з невеликого дощу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Синоптики попередили про мокрий сніг наступного тижня

"25 березня переважно без опадів, лише у більшості західних, Вінницькій, вдень і в Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ. 26 березня в Україні невеликий дощ, вночі (крім півдня) з мокрим снігом. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу; вдень 6-12° тепла", - повідомили синоптики. 

На Київщині 25 березня переважно без опадів; 26 березня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла.

Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.

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