Синоптики попередили про мокрий сніг наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Наступний тиждень в Україні почнеться з невеликого дощу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"25 березня переважно без опадів, лише у більшості західних, Вінницькій, вдень і в Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ. 26 березня в Україні невеликий дощ, вночі (крім півдня) з мокрим снігом. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу; вдень 6-12° тепла", - повідомили синоптики.
На Київщині 25 березня переважно без опадів; 26 березня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла.
Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.