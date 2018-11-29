Синоптики предупредили о ледоставе на водоемах

"По данным Укргидрометцентра, 29-30 ноября на реках страны (кроме украинского участка Дуная) и Киевском водохранилище продолжится усиление ледовых явлений к установление ледостава на отдельных участках, на остальной части днепровских водохранилищ (кроме Каховского) ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шугохода", - говорится в сообщении.



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Я к сообщал УНН, по данным Укргидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья.