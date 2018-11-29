Синоптики попередили про льодостав на водоймах

"За даними УкрГідрометцентру, 29-30 листопада на річках країни (крім української ділянки Дунаю) та Київському водосховищі продовжиться посилення льодових явищ до встановлення льодоставу на окремих ділянках; на решті дніпровських водосховищ (крім Каховського) очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів та шугоходу", - сказано у повідомлені.



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Як повідомляв УНН, за даними УкрГідрометцентру, на річках та водосховищах країни очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя.