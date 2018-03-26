Синоптики попередили про льодостав на водоймах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, на річках та водосховищах країни очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя — руйнування та очищення від льоду, передає УНН з посиланням на ДСНС.
"26 березня на український ділянці Дунаю біля м. Вилкове (Одеська обл.) очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення відмітки затоплення понижених незаселених ділянок міста)," - йдеться в повідомленні.
Також з 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги.
Нагадаємо, до кінця цього тижня у більшості областей України буде від 8 до 16 градусів тепла.