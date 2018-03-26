Синоптики предупредили о ледоставе на водоемах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. По данным Укргидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережье - разрушение и очистки от льда, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"26 марта на украинском участке Дуная возле г. Вилково (Одесская обл.) ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города)", - говорится в сообщении.
Также с 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.
Напомним, до конца этой недели в большинстве областей Украины будет от 8 до 16 градусов тепла.