Синоптики предупредили о ледоставе на водоемах

"26 марта на украинском участке Дуная возле г. Вилково (Одесская обл.) ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города)", - говорится в сообщении.

Также с 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.

Напомним, до конца этой недели в большинстве областей Украины будет от 8 до 16 градусов тепла.