На дніпровських водосховищах очікується руйнування криги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На дніпровських водосховищах, крім Каховського водосховища, очікується початок руйнування криги. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
За даними Укргідрометцентру, на річках та водосховищах країни очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя – руйнування та очищення від льоду.
"З 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги", - йдеться у повідомленні.
При цьому, 27-30 березня на український ділянці Дунаю біля міста Вилкове в Одеській області, у зв’язку з проходженням хвилі водопілля, очікується збереження небезпечних рівнів води (в межах 155-165 см над нулем поста), при яких спостерігається затоплення понижених незаселених ділянок міста.
Нагадаємо, 27 березня в Україні очікується дощ.