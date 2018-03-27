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На дніпровських водосховищах очікується руйнування криги

На дніпровських водосховищах очікується руйнування криги

Київ • УНН

 • 10302 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. На дніпровських водосховищах, крім Каховського водосховища, очікується початок руйнування криги. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

За даними Укргідрометцентру, на річках та водосховищах країни очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя – руйнування та очищення від льоду.

"З 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги", - йдеться у повідомленні.

При цьому, 27-30 березня на український ділянці Дунаю біля міста Вилкове в Одеській області, у зв’язку з проходженням хвилі водопілля, очікується збереження небезпечних рівнів води (в межах 155-165 см над нулем поста), при яких спостерігається затоплення понижених незаселених ділянок міста.

Нагадаємо, 27 березня в Україні очікується дощ.

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