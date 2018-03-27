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На днепровских водохранилищах ожидается разрушение льда

На днепровских водохранилищах ожидается разрушение льда

Киев  •  УНН

 • 10302 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На днепровских водохранилищах, кроме Каховского водохранилища, ожидается начало разрушения льда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья - разрушение и очистка от льда.

"С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда", - говорится в сообщении.

При этом, 27-30 марта на украинском участке Дуная возле города Вилково в Одесской области, в связи с прохождением волны половодья, ожидается сохранение опасных уровней воды (в пределах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков города.

Напомним, 27 марта в Украине ожидается дождь.

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