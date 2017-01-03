Синоптики предупредили киевлян об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 января в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Так, 4 января в Киеве будет усиливаться ветер до 15-20 м/с, а 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры ночью до 14-19°, местами до 22° мороза, днем до 11- 17° мороза. Холодная погода сохранится 8 и 9 января. Также на дорогах - местами гололедица.