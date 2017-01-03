Синоптики попередили киян про погіршення погодних умов

За прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві очікується погіршення погодних умов. Так, 4 січня в Києві посилюватиметься вітер до 15-20 м/с, а 6-7 січня у зв’язку зі вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури вночі до 14-19°, місцями до 22° морозу, вдень до 11-17° морозу. Холодна погода утримається 8 та 9 січня. Також на дорогах — подекуди ожеледиця.

Нагадаємо, сьогодні на дорогах Києва очікується ожеледиця