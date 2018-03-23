Синоптики пообещали до 16 градусов тепла в конце следующей недели

"На следующей неделе уже можно говорить, что тепло будет более интенсивным, уже ночные температуры перейдут на положительные значения, и дневная температура также уже будет в большинстве областей 8-14 тепла, до 15-16 тепла к концу недели", - сообщили в гидрометцентре.

Однако в ближайшие несколько дней в южных и центральных областях могут быть осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью еще будет минусовой, 8-14 градусов мороза в большинстве областей, дневная - от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юге и западе может быть уже до 8 тепла.

Напомним, сегодня, 22 марта, в Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8 градусов мороза, днем около 0 градусов.