Синоптики пообещали до 16 градусов тепла в конце следующей недели

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15709 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20563 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 66183 просмотра

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10 марта, 11:47 • 75569 просмотра

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КИЕВ. 23 марта. УНН. До конца следующей недели в большинстве областей Украины будет от 8 до 16 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

"На следующей неделе уже можно говорить, что тепло будет более интенсивным, уже ночные температуры перейдут на положительные значения, и дневная температура также уже будет в большинстве областей 8-14 тепла, до 15-16 тепла к концу недели", - сообщили в гидрометцентре.

Однако в ближайшие несколько дней в южных и центральных областях могут быть осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью еще будет минусовой, 8-14 градусов мороза в большинстве областей, дневная - от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юге и западе может быть уже до 8 тепла.

Напомним, сегодня, 22 марта, в Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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