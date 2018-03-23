Синоптики пообіцяли до 16 градусів тепла наприкінці наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. До кінця наступного тижня у більшості областей України буде від 8 до 16 градусів тепла. Про це УНН повідомили в прес-службі Українського гідрометцентру.
“На наступному тижні вже можна казати, що тепло буде більш інтенсивним, вже нічні температури перейдуть на додатні значення, і денна температура також уже буде у більшості областей 8-14 тепла, до 15-16 тепла на кінець тижня”, — повідомили в гідрометцентрі.
Проте в найближчі кілька днів в південних та центральних областях можуть бути опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура вночі ще буде мінусовою, 8-14 градусів морозу в більшості областей, денна — від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. На півдні та заході може бути вже до 8 тепла.
Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, у Києві очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 6-8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.