Синоптики объявили штормовое предупреждение 18 декабря

"В Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сложные погодные условия: дождь и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, метели; в Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях ночью местами сильный дождь", - говорится в сообщении.

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Также Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с.

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