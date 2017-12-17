Синоптики оголосили штормове попередження 18 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудян. УНН. Синоптики оголосили штормове попередження в центральних південних та частині східних областей України через погіршення погодних умов, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
"В Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях складні погодні умови: дощ та сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, хуртовини; у Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях вночі місцями сильний дощ," - йдеться в повідомленні.
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Також Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.
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