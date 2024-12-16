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Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
13:29 • 14546 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

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Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
12:28 • 52580 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

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Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
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Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

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«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
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«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

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Синоптики объявили предупреждение о непогоде по всей Украине

Синоптики объявили предупреждение о непогоде по всей Украине

Киев  •  УНН

 • 5797 просмотра

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ГСЧС предупреждает о сильных порывах ветра 15-20 м/с по всей Украине, кроме Закарпатья. На высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3-го уровня.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий - ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

«17 декабря по всей Украине, кроме Закарпатья, - порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый», - сообщили в ведомстве в соцсетях.

При крайней необходимости советуют не выходить на улицу, не ходить возле линий электропередачи и рекламных щитов. Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Главный флаг Украины временно сняли в Киеве из-за угрозы штормового ветра16 дек. 2024, 08:19 • 13208 просмотров

Также сообщается, что сегодня и завтра, из-за снегопадов и метелей, на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
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