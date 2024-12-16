Синоптики объявили предупреждение о непогоде по всей Украине
Киев • УНН
ГСЧС предупреждает о сильных порывах ветра 15-20 м/с по всей Украине, кроме Закарпатья. На высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3-го уровня.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий - ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
«17 декабря по всей Украине, кроме Закарпатья, - порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый», - сообщили в ведомстве в соцсетях.
При крайней необходимости советуют не выходить на улицу, не ходить возле линий электропередачи и рекламных щитов. Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Главный флаг Украины временно сняли в Киеве из-за угрозы штормового ветра16 дек. 2024, 08:19 • 13208 просмотров
Также сообщается, что сегодня и завтра, из-за снегопадов и метелей, на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.