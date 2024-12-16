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Главный флаг Украины временно сняли в Киеве из-за угрозы штормового ветра

Главный флаг Украины временно сняли в Киеве из-за угрозы штормового ветра

Киев  •  УНН

 • 6298 просмотра

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В Киеве сняли государственный флаг с 90-метрового флагштока из-за прогноза сильного ветра до 28 м/с. Полотнище размером 16х24 м демонтировали для предотвращения его повреждения.

В Киеве сняли главный флаг Украины с 90-метрового флагштока из-за прогноза сильного ветра до 28 м/с, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Детали

«В столице из-за прогнозируемой непогоды сняли главный флаг Украины. По прогнозам Украинского гидрометцентра, 16 декабря в Киеве порывы сильного ветра 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)», - говорится в сообщении.

По информации КО «Киевзеленстрой», чтобы избежать повреждений полотнища, флаг сняли до улучшения погодных условий.

Справочно

Высота флагштока на Печерских холмах в Киеве составляет почти 90 м, его вес - 32 т, а размер полотнища - 16 на 24 м.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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