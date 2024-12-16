Главный флаг Украины временно сняли в Киеве из-за угрозы штормового ветра
Киев • УНН
В Киеве сняли государственный флаг с 90-метрового флагштока из-за прогноза сильного ветра до 28 м/с. Полотнище размером 16х24 м демонтировали для предотвращения его повреждения.
В Киеве сняли главный флаг Украины с 90-метрового флагштока из-за прогноза сильного ветра до 28 м/с, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
Детали
«В столице из-за прогнозируемой непогоды сняли главный флаг Украины. По прогнозам Украинского гидрометцентра, 16 декабря в Киеве порывы сильного ветра 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)», - говорится в сообщении.
По информации КО «Киевзеленстрой», чтобы избежать повреждений полотнища, флаг сняли до улучшения погодных условий.
Справочно
Высота флагштока на Печерских холмах в Киеве составляет почти 90 м, его вес - 32 т, а размер полотнища - 16 на 24 м.